Bursaspor evinde Sivasspor'u konuk edecek

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa, daha önce Göçek'in bir kez düdük çaldığı iki takımın mücadelesinde, 2011-12 sezonunda Bursa'da oynanan maçı konuk Sivas ekibi, 2-1 kazanmıştı. Bu aynı zamanda Sivas temsilcisinin, ligde Bursa'yı deplasmanda en son yendiği maçtı.



LİGDE 10'AR GALİBİYET

Süper Lig'de iki ekip, bugüne kadar 23 kez kozlarını paylaştı. Her iki takım da 10'ar galibiyet elde ederken, sadece 3 mücadeleden eşitlik çıktı. Kupa ve bir alt ligde de karşılaşan Bursaspor ile Sivasspor'un toplamda ise 33 randevusunda 17 kez gülen yeşil beyazlılar oldu, Sivas ekibi ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. 3 beraberlik de yalnızca lig maçlarında görülürken, sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçta da taraflar puanları paylaşmıştı.



BURSASPOR EVİNDE KAZANIYOR

Sivas ekibini konuk ettiği sahasındaki son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Bursaspor, bu maçların 4'ünde de kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon evinde oynadığı maçlarda puanlarının önemli bir kısmını toplayan yeşil beyazlılar, toplam 30 puanının 22'sini iç saha maçlarında elde etti. Bursaspor, bu sezon ligde evindeki 5 maçlık galibiyet hasretine önceki hafta oynadığı Kayserispor maçıyla son verirken, Sivas ekibi de deplasmanda 6 maçlık kazanamama serisini önceki hafta Antalyaspor'u yenerek bitirmişti.



SHEHU OYNAYAMAYACAK

Bu zorlu randevu öncesi iki ekipte de eksikler bulunuyor. Abdullahi Shehu, kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım da maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca Bursaspor'da Pablo Batalla ve Jires Kembo da sarı kart sınırında bulunuyor. Sivasspor'da ise Mert Hakan sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.