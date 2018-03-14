Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, 6'ya 3 kontrol pas oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım ile ayak parmağından operasyon geçiren Ricardo Faty, antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:52
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Derbide gözler golcülerde
Toplam 1
Yorum
USTA SANTROFOR GİULİANONUN GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANI GELMİŞTİR. TERİMDE FENERİN TOKATLARINI ÖZLEMİŞTİR
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 26
Yorum
fenerligenç inş yeniliriz de sizden kurtuluruz zaten şampiyon olamayız hiç değilse belki çeker gidersiniz
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Sakın derbiye yansıtma
Toplam 7
Yorum
bjk bjk kollanıyor tite de bjk li çıkltı
Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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