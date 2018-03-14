Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, 6'ya 3 kontrol pas oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım ile ayak parmağından operasyon geçiren Ricardo Faty, antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.