Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> maçı hazırlıkları

    'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Demir Grup 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürüyor.

    'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, 6'ya 3 kontrol pas oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emmanuel Badu ve ile ayak parmağından operasyon geçiren Ricardo Faty, antrenmanda yer almadı.

    , yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Demir Grup maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:52
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