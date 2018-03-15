Bursaspor'da sorun ne?
A Spor ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece bir galibiyet alan Bursaspor'daki kötü gidişi Bursalılara sordu. Bursaspor taraftarı takımlarının bir an önce yükselişe geçmesini istiyor.
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