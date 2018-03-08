Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas-pres çalışması ve taktik prova ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle dün antrenmana çıkamayan kaleci Harun Tekin çalışmada yer aldı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Ankara'ya gidecek.

