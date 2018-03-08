Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    'in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor.

    'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas-pres çalışması ve taktik prova ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle dün antrenmana çıkamayan kaleci Harun Tekin çalışmada yer aldı.

    , yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Ankara'ya gidecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:42
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