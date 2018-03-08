Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas-pres çalışması ve taktik prova ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle dün antrenmana çıkamayan kaleci Harun Tekin çalışmada yer aldı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Ankara'ya gidecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:42
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
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