Stancu atıyor, Bursaspor kazanıyor
Bursaspor, bu sezon Stancu’nun gol attığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrıldı.
Takımın en golcüsü
30 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi konumunda yer alırken, attığı gollerle de Bursaspor'a puanlar kazandırdı. Deneyimli isim, bu sezon 6 farklı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bursaspor Stancu'nun gol attığı bu maçların 5'inden galibiyet ile ayrılmayı başardı.
Bu sezon Stancu'nun gol attığı maçlarda Bursaspor'un aldığı sonuçlar şöyle:
Bursaspor 3 - 0 Akhisarspor
Yeni Malatyaspor 2 - 4 Bursaspor
Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:17
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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