Stancu atıyor, Bursaspor kazanıyor – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Stancu atıyor, kazanıyor

    Stancu atıyor, Bursaspor kazanıyor

    , bu sezon Stancu’nun gol attığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrıldı.

    'in 24. haftasında dün sahasında Kayserispor ile karşılaşan , sahadan 1-0 galip ayrılarak 9 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Yeşil-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü kaydeden Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

    Takımın en golcüsü
    30 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi konumunda yer alırken, attığı gollerle de Bursaspor'a puanlar kazandırdı. Deneyimli isim, bu sezon 6 farklı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bursaspor Stancu'nun gol attığı bu maçların 5'inden galibiyet ile ayrılmayı başardı.

    Bu sezon Stancu'nun gol attığı maçlarda Bursaspor'un aldığı sonuçlar şöyle:
    Bursaspor 3 - 0 Akhisarspor
    Yeni Malatyaspor 2 - 4 Bursaspor
    Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor
    Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
    Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor
    Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:17
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