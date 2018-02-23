Timsah Sow’suz – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Timsah Sow’suz

    Timsah Sow’suz

    , İstanbul’a ’suz geldi. Yeşilbeyazlı ekipte sarı kart cezalısı Grozav da oynamıyor

    Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan (5 yenilgi, 3 beraberlik) dün İstanbul'a geldi. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı geçmeyen Moussa Sow kadroya alınmadı. Grozav ise sarı kart cezalısı. Taraftarlar tesislerden çıkarken takım otobüsünün önünü keserek, "3 de yeyin, 5 de yeyin ama bu formaya yakışır mücadele edin" dediler.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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