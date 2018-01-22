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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan kötü haber!

    <a href="/index/pablo-batalla?id=cbaa735c-7e8b-4b93-96a6-831b528962a4" class="" rel="tag">Pablo Batalla</a>'dan kötü haber!

    'un dün oynadığı Medipol maçında sakatlanan kaptan 'nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "'in 18. haftasında evimizde oynadığımız maçının 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'nın durumu netleşti.

    'nın sağ uyluk arka adalesinde 2. Derece kanama ve ödem tespit edildi. 4 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:10
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