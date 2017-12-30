 2017 Bursaspor için iyi geçmedi – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    2017 için iyi geçmedi

    2017 <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a> için iyi geçmedi

    , küme düşme korkusu yaşadığı 2017 yılında sportif hedeflerinden uzak kaldı. Birçok teknik adam değişikliği yaşayan yeşil-beyazlılar için 2017 yılı kaos içinde geçti.

    Yeşil-beyazlılar, 2017 yılının ilk resmi maçında 13 Ocak tarihinde sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, 12. dakikada Yusuf Yazıcı ve 28. dakikada Uğur Demirok'un golleriyle öne geçerken, 'un tek golü ise 39. dakikada 'tan geldi.

    Hamza Hamzaoğlu 50 maç sonra takımdan gönderildi
    21 Ocak tarihinde Bursa'da Adanaspor ile oynanan lig karşılaşmasında alınan yenilginin ardından Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 50 resmi maçta 24 galibiyet almıştı.

    Teknik direktör değişiklikleri damga vurdu
    Yeşil-beyazlı takımda 2017 yılına en çok damga vuran olaylardan biri de teknik direktör değişiklikleri oldu. Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından 30 Ocak tarihinde göreve getirilen Mutlu Topçu, takımın başında çıktığı 10 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Topçu ile ligin 30. haftasındaki Çaykur Rizespor maçı öncesi yollar ayrılırken, takımın başına geçen Adnan Örnek de kötü sonuçlara çare olmadı. Deneyimli çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 4 maçtan da puan çıkartamayınca ligin son haftasındaki Trabzonspor mücadelesi öncesi istifasını sundu.

    Takım otobüsüne saldırı
    Geçen sezon 'in 22. haftasında 25 Şubat tarihinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda bir grup taraftarın saldırısına uğradı.

    Trabzonspor ile kader maçı
    Timsah, geçen sezonun son haftasında ligde kalma adına Trabzonspor ile kader maçına çıktı. Trabzon'da oynanan karşılaşmada 55. dakikada 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar, 61. dakikada Jorquera, 69. dakikada ise Batalla'nın ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla ligde kalırken, Çaykur Rizespor ise küme düştü.

    Le Guen göreve getirildi
    Kötü geçen sezonun ardından yeni sezon öncesi 22 Haziran tarihinde Fransız teknik adam Paul 'i göreve getiren , deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bursa'daki seyirci rekoru kırıldı
    8 Aralık tarihinde Fenerbahçe ile Bursa'da oynanan karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 38 bin 108 kişi izledi.

    2017 yılında hayal kırıklığı yaşatan oyuncular
    'da 2017 yılında kaleci ve Aziz Behich gibi isimler ön plana çıkarken, birçok isim de hayal kırıklığı yaşattı. , , , ve gibi isimler beklentilerin bir hayli altında kaldı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:41
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