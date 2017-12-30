2017 Bursaspor için iyi geçmedi
Bursaspor, küme düşme korkusu yaşadığı 2017 yılında sportif hedeflerinden uzak kaldı. Birçok teknik adam değişikliği yaşayan yeşil-beyazlılar için 2017 yılı kaos içinde geçti.
Hamza Hamzaoğlu 50 maç sonra takımdan gönderildi
21 Ocak tarihinde Bursa'da Adanaspor ile oynanan lig karşılaşmasında alınan yenilginin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 50 resmi maçta 24 galibiyet almıştı.
Teknik direktör değişiklikleri damga vurdu
Yeşil-beyazlı takımda 2017 yılına en çok damga vuran olaylardan biri de teknik direktör değişiklikleri oldu. Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından 30 Ocak tarihinde göreve getirilen Mutlu Topçu, takımın başında çıktığı 10 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Topçu ile ligin 30. haftasındaki Çaykur Rizespor maçı öncesi yollar ayrılırken, takımın başına geçen Adnan Örnek de kötü sonuçlara çare olmadı. Deneyimli çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 4 maçtan da puan çıkartamayınca ligin son haftasındaki Trabzonspor mücadelesi öncesi istifasını sundu.
Takım otobüsüne saldırı
Geçen sezon Süper Lig'in 22. haftasında 25 Şubat tarihinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda bir grup taraftarın saldırısına uğradı.
Trabzonspor ile kader maçı
Timsah, geçen sezonun son haftasında ligde kalma adına Trabzonspor ile kader maçına çıktı. Trabzon'da oynanan karşılaşmada 55. dakikada 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar, 61. dakikada Jorquera, 69. dakikada ise Batalla'nın ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla ligde kalırken, Çaykur Rizespor ise küme düştü.
Le Guen göreve getirildi
Kötü geçen sezonun ardından yeni sezon öncesi 22 Haziran tarihinde Fransız teknik adam Paul Le Guen'i göreve getiren Bursaspor, deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursa'daki seyirci rekoru kırıldı
8 Aralık tarihinde Fenerbahçe ile Bursa'da oynanan karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 38 bin 108 kişi izledi.
2017 yılında hayal kırıklığı yaşatan oyuncular
Bursaspor'da 2017 yılında kaleci Harun Tekin ve Aziz Behich gibi isimler ön plana çıkarken, birçok isim de hayal kırıklığı yaşattı. Deniz Yılmaz, Sinan Bakış, Bilal Kısa, Sercan Yıldırım ve Kubilay Kanatsızkuş gibi isimler beklentilerin bir hayli altında kaldı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:41
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 1
Yorum
sercan korkmaz Çağlar söyüncü'yü ben beğeniyorum.Bence defansa katkı sağlar.Alınması gereken futbolculardan bir tanesi ama kaan ayhan da olabilir.
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
bşk top oynamamış dembaba dan bu sene verim beklemek hayalciliktir.pintiliği bırakın çağ atlamış bjk ye yakışan 1. santrafor alın.negredo 2 olur
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
md negredo ancak 2. santrafor olabilir.dem baba kumar olur. bjk ye ligte ve şampiyonlar liginde 1. santrafor olacak hazır santrafor gerekir....
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