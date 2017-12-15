Süper Lig ekibinin hocası hastaneye kaldırıldı!

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kafileyle birlikte Trabzon'a gitmek üzere havaalanındayken rahatsızlandı. Fransız hoca en yakın hastaneye kaldırılırken, oyuncular da hastaneye gitti.



Ardından kafile yola devam ederek Trabzon'a gitti. Paul Le Guen'in müşahede altında tutulduğu ve Trabzonspor maçında takımın başında olmasının zor olduğu öğrenildi.



Bursaspor Kulübü konuyla ilgili açıklama yaparak, Paul le Guen'in şuan hastane olduğunu ve bazı tetkiklerin yapıldığını duyurdu. Fransız hocanın takımın başında sahaya çıkmak istediği ancak doktorların buna izin vermediği belirtiliyor.



Bursaspor Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın 19:30'da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.



ALİ AY'DAN AÇIKLAMA



Paul Le Guen'in rahatsızlığına dair bilgiler veren Başkan Ali Ay, "Teknik direktörümüz Paul Le Guen, takımımızın Trabzon yolculuğu için uçağa gittiği esnada otobüste baygınlık geçirdi. Şu an tedavisine hastanede devam ediliyor" dedi.

Paul Le Guen, Süper Lig'de yeşil beyazlı ekibin Trabzonspor ile Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı maç için çıktığı yolda rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Paul Le Guen'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Le Guen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, "Teknik direktörümüz Paul Le Guen, takımımızın Trabzon yolculuğu için uçağa gittiği esnada otobüste baygınlık geçirdi. Şu an tedavisine hastanede devam ediliyor. Şu an durumu iyi" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Le Guen'in yarına kadar kaldırıldığı hastanede müşahede kalacağını belirtirken, kulüp doktorlarının Fransız çalıştırıcı için karar vereceğini ve buna bağlı olarak Trabzonspor maçında takımının yanında olup olmayacağının belirleneceğini kaydetti.

Le Guen'in daha önce de bağırsaklarında tüberküloz hastalığı yaşadığı ve burada oluşan iltihaplanma sonucunda tansiyonunun düştüğü ifade edildi.