Süper Lig ekibinin hocası hastaneye kaldırıldı!
Bursaspor'da Teknik Direktörü Paul Le Guen takımla birlikte Trabzon'a gideceği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Fransız teknik adamın Trabzonspor maçında sahaya çıkmasının zor olduğu öğrenildi.
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kafileyle birlikte Trabzon'a gitmek üzere havaalanındayken rahatsızlandı. Fransız hoca en yakın hastaneye kaldırılırken, oyuncular da hastaneye gitti.
Ardından kafile yola devam ederek Trabzon'a gitti. Paul Le Guen'in müşahede altında tutulduğu ve Trabzonspor maçında takımın başında olmasının zor olduğu öğrenildi.
Bursaspor Kulübü konuyla ilgili açıklama yaparak, Paul le Guen'in şuan hastane olduğunu ve bazı tetkiklerin yapıldığını duyurdu. Fransız hocanın takımın başında sahaya çıkmak istediği ancak doktorların buna izin vermediği belirtiliyor.
Bursaspor Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın 19:30'da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
ALİ AY'DAN AÇIKLAMA
Paul Le Guen'in rahatsızlığına dair bilgiler veren Başkan Ali Ay, "Teknik direktörümüz Paul Le Guen, takımımızın Trabzon yolculuğu için uçağa gittiği esnada otobüste baygınlık geçirdi. Şu an tedavisine hastanede devam ediliyor" dedi.
Paul Le Guen, Süper Lig'de yeşil beyazlı ekibin Trabzonspor ile Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı maç için çıktığı yolda rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Paul Le Guen'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Le Guen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, "Teknik direktörümüz Paul Le Guen, takımımızın Trabzon yolculuğu için uçağa gittiği esnada otobüste baygınlık geçirdi. Şu an tedavisine hastanede devam ediliyor. Şu an durumu iyi" dedi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Le Guen'in yarına kadar kaldırıldığı hastanede müşahede kalacağını belirtirken, kulüp doktorlarının Fransız çalıştırıcı için karar vereceğini ve buna bağlı olarak Trabzonspor maçında takımının yanında olup olmayacağının belirleneceğini kaydetti.
Le Guen'in daha önce de bağırsaklarında tüberküloz hastalığı yaşadığı ve burada oluşan iltihaplanma sonucunda tansiyonunun düştüğü ifade edildi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:58
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
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