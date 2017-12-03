Timsah, Konya'yı deplasmanda devirdi!

Bu sonuçla puanını 24 yapan Bursaspor maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise 11 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

7. dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın orta sahadan gönderdiği ara pasla savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1



26. dakikada Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.



32. dakikada Bursaspor farkı ikiye çıkardı. Jorquera'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kembo, Ali Turan'ı çalımlayarak girdiği ceza sahasında yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2



41. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Skubic, topu Eze ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.



45+1. dakikada konuk ekip farkı üçe çıkardı. Sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Aziz Eraltay, Jorquera ile yaptığı verkaç sonrası yerden bir şutla fileleri havalandırdı: 0-3



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti.