Le Guen'den genç kaleciye övgüler
Bursaspor Teknik Direktör Paul Le Guen, Karabükspor’a karşı aldıkları 2-1’lik galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şanslı bir şekilde galip geldik. Bu sonuçtan memnunum. İyi bir takıma karşı galip geldiğimizi biliyoruz” dedi.
"Muhammed de üst seviyede bir kaleci"
Harun Tekin'in dünkü antrenmanda sakatlanması sonucu kaleye geçen genç oyuncu Muhammet Şengezer ile ilgili de görüşlerini aktaran Le Guen, "Muhammed açıkçası benim için sürpriz değil. Çünkü sezon başından beri kaleci antrenörü Cristian ile konuştuğumuzda, defalarca bu konunun altını çizmiştik zaten. Şanslıyız, belki şans demek yanlış olabilir daha önce bu kulüpte yapılan iyi şeylerin neticesi. 1 değil, 2 iyi kalecimiz var. Tamam Harun çok iyi bir kaleci ama Muhammed de üst seviyede bir kaleci" diye konuştu.
"Ben de son 30 dakikadaki oyundan çok memnun değilim"
Takımın oyundan düşüşü hakkındaki soruya ise Le Guen, şu yanıtı verdi:
"Doğru ama oyunumuzun geliştirmemiz gereken taraflarından biri kontrataklarımız ve ataklara çıkışlarımız. 2-0 öndeyken çok daha olgun kontrataklar yakalayabilirdik. Oyunumuzun geliştirilmesi gereken bir tarafımız belki de. Bence sakinliğimizi kaybettik. Aslına bakarsanız 2-0'ken karşılaşma daha fazla topa sahip olmalı, daha olgun kontrataklar gerçekleştirmeliydik. Ben de son 30 dakikadaki oyundan çok memnun değilim."
"Ligin en iyi takımı değiliz, ama en kötü takımı da değiliz"
Sakatlığı bulunan oyuncuların takıma etkisinin sorulması üzerine deneyimli teknik adam "Daha önce de söyledim, Mikel Agu bizim için dev bir oyuncu, eksikliği de dev bir eksiklik ama şikayetçi olmaktansa oyunumuza bakmalı ve yerine gelen arkadaşa da tamamen güvendiğimizi hissettirmeliyiz. Her şeye rağmen 21 puanlık takım olarak buradayız, memnuniyetimiz var ama bir yandan da ayaklarımız yere basıyor. Ligin en iyi takımı değiliz, ama en kötü takımı da değiliz" dedi.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:24
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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