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Haberler Boks Milli boksörlerden Polonya'da 9 madalya birden!

Milli boksörlerden Polonya'da 9 madalya birden!

Milli boksörler, Polonya'da düzenlenen 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda toplam 9 madalya kazandı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 16:54
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Milli boksörlerden Polonya'da 9 madalya birden!

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve dünya sıralaması puan veren turnuvada Milli Kadın Boks Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, 6 madalyanın sahibi oldu. Milli Erkek Boks Takımı ise 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlarda 48 kiloda Nurselen Yalgettekin finalde Fransa'dan Romane Moulai'yi yenerek 80 kiloda Elif Güneri ise Norveç'ten Sofia Sorensen'i mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Kadınlarda 70 kiloda Sema Çalışkan, +80 kiloda Şeyma Düztaş gümüş, 54 kiloda Nilay Yaren Cam ve 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise 50 kiloda Metehan Adıgüzel gümüş madalya alırken 85 kiloda Samet Ersoy ile +90 kiloda Mücahit İlyas, bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Çok önemli bir turnuvaydı. Dünya sıralaması için de büyük önem arz ediyordu. Türk boksunun ne kadar güçlü olduğunu Polonya'da bir kez daha gösterdik. Çok geniş kadromuz var. Bütün sporcularımızı dünyanın çeşitli yerlerinde turnuvalara gönderiyoruz. Polonya'daki başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz ve sporcularımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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