Jake Paul Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İZLE...

Sporseverlerin iple çektiği YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki maça dair sorular, arama motorlarına yazılıyor. Boksseverlerin sonucu da merakla beklediği mücadelenin ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar ve karşılaşmanın yayın bilgileri...

PAUL-TYSON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Amerika'da Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek olan profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

👊🏼MAÇIN KURALLARI AÇIKLANDI

Dövüş kurallarına göre, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmesine izin verilecek. Müsabaka, sekiz turdan oluşacak ve her tur 2 dakika sürecek. Bu süre, dövüşçülerin stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme fırsatı sunacak. Mücadelede 14 oz ağırlığında eldivenler kullanılacak ve başlık takılmayacak.

MÜSABAKA ERTELENMİŞTİ

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak, Mike Tyson'ın antrenman yapamaması nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

REKORLARIN ADAMI MIKE TYSON

Ringlerde agresif tarzıyla tanınan ve tarihin en büyük boksörlerinden biri olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Tyson, 1986'da Trevor Berbick'i yenerek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Ayrıca, WBA, WBC ve IBF şampiyonluklarını aynı anda elinde tutan ilk ağır sıklet boksör olarak tarihe geçti.

Tyson, kariyerine 2005'te son verdikten sonra, 2020'de gösteri maçı için ringlere döndü. Sporseverlerin hafızasında Evander Holyfield'ın kulağını ısırdığı ikonik maçla yer eden Tyson, bu olayıyla spor tarihine kazındı.

YOUTUBE'DAN RİNGLERE

Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul, YouTube'da 20,8 milyon takipçisi ve 7,7 milyar izlenmeye sahip. İlk olarak Deji Olatunji ile amatör bir karşılaşmaya çıkan Paul, daha sonra profesyonel arenaya adım attı. Bugüne kadar 11 profesyonel maça çıkan 27 yaşındaki Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet aldı ve tek mağlubiyetini Tommy Fury karşısında yaşadı.