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Almanya’da milli boksör Ali Eren Demirezen’e "yılın en iyi boksörü" ödülü

Almanya’da milli boksör Ali Eren Demirezen "yılın en iyi boksörü" ödülüne layık görüldü. Ali Eren’in ABD’de Gerald Washington’a karşı yaptığı müsabaka "yılın karşılaşması" seçilirken, Türk antrenör Bülent Başer "yılın antrenörü" ödülünü aldı

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 09:34
Almanya’da milli boksör Ali Eren Demirezen’e "yılın en iyi boksörü" ödülü

Almanya Boks Ödülleri "Herqul", başkent Berlin'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Törende, Hamburg merkezli EC Boxing Kulübüyle ringe çıkan milli boksör Ali Eren Demirezen "yılın en iyi boksörü" ödülüne layık görüldü. Ödülünü oyuncu Oktay Kaynarca'nın elinden alan Ali Eren, Ocak 2022'nin başında ABD'de Gerald Washington'a karşı çıktığı müsabaka da "yılın karşılaşması" seçilerek törende bir ödül daha aldı.

Törende Ali Eren'i çalıştıran Bülent Başer ise "yılın en iyi antrenörü" seçildi. Bu yıl, bu dalda iki ödülün verildiği törende diğer ödül Alman antrenör Conny Mittermeier'e gitti.

Ali Eren ödülü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 yıldan beri Almanya'da profesyonel boks yaptığını belirterek, "Hamburg'da olmaktan dolayı mutluyum. Berlin'de bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. (EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı) Erol Ceylan'a, EC Boxing ailesine, Bülent Başer hocama hepsine tek tek teşekkür ederim." dedi.

"EMİN ADIMLARLA HEDEFLERİMİZE DOĞRU YÜRÜYORUZ"

Törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ali Eren, bu yıl zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "1 Ocak'ta Miami'de maça çıktım. Sonra Mayıs ayı içerisinde Hamburg'da, daha sonra Temmuz ayı içerisinde tekrar New York'ta büyük bir gecede maça çıktım. İki tane deplasman yaşadım Amerika gibi bir yerde. İkisinden de galibiyetle geldik. Bu benim başarım gibi gözükse de ekibimin çok büyük bir başarısı. Erol Ceylan, antrenörüm Bülent Başer'in ve bizim güzel uyumumuz sayesinde emin adımlarla hedeflerimize doğru yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Buradan yılın en iyi boksörü ödülünü almayı beklediğini aktaran Ali Eren, "Çok zorlu bir sene geçirdik. Büyük maçlara çıktık, çok çalıştık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Hak ettiğimiz ödülü de aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK KEMERİNİ İLK ÖNCE TÜRKİYE'YE GETİRMEYİ BİZE ALLAH NASİP EDER"

Profesyonel boksta ağır sıklet dünya sıralamasında ilk 15'te olan milli boksör, "Şimdi Almanya gibi bir yerde bir tane ödül verirler diye düşünmüştüm. Ama o (Washington'a karşı yaptığı) maç benim için sürpriz oldu. Gerçekten o maçta yılın maçı olabilecek şekildeydi. Çünkü 1 Ocak sabahı Miami'de çok büyük bir maça çıktık Gerald Washington gibi bir boksörle. Dediğim gibi o benim için biraz sürpriz oldu. Çünkü Almanya'da bir Türk boksörün iki tane ödül alması, bırakın bir taneyi iki tane ödül alması biraz da benim için sürpriz oldu." şeklinde konuştu.

Hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ali Eren, 1 maç sonra dünya şampiyonluk maçına çıkmayı düşündüğünü belirterek, "İnşallah hedeflerim doğrultusunda bir maç sonra dünya şampiyonluk kemerini ilk önce Türkiye'ye sonra da kulübümüzün bulunduğu Hamburg'a getirmeyi bize Allah nasip eder." ifadelerini kullandı.

BAŞER: "GİTTİĞİMİZ HER YERDE TÜRK BAYRAĞI GÖĞSÜMÜZDE"

Antrenör Bülent Başer de, yılın antrenörü ödülünü aldığı için gurur duyduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 yıldan bu yana profesyonel boksun içindeyim. Rahmetli Sinan Şamil Sam ile bu işe başlamıştım. Ondan bu zamana kadar Almanya'da birçok şampiyon sporcu yetiştirdim. Türkiye'den getirdiğimiz bütün Türk sporculara antrenörlük yaptım." dedi.

Yaptığı işe Türkiye'de basının ve televizyonların çok fazla ilgi göstermediğinden şikayet eden Başer, "Bu da bizim başarımızı biraz engelliyor. Bu işlerde arkanızda televizyon, arkanızda reklam, sponsor gücü varsa daha da ileriye gidiyorsunuz. Almanya'da kendi kulübümüzün imkanlarıyla bu başarıları elde etmek, Türk sporcularına bu başarıları yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı ve onur verici bir durum. Gittiğimiz her ülkede, gittiğimiz her yerde Türk bayrağı omuzumuzda, göğsümüzde. Yabancı sporcularla da çalışıyorum. Tam profesyonel kulübümüz var." dedi.

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