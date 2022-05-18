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Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde!

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kilo yarı final maçında Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, finale çıktı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:30
Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı final maçına çıktı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog ve Özbek Navbakhor Khamidova'yı eledi.

Yarı finalde Taylandlı Suwannapheng ile karşılaşan 23 yaşındaki milli boksör, ilk raundu 3-2 aldı. İkinci rauntta daha etkili bir performans sergileyen Busenaz, hakemin rakibine saymasını sağladı ve bu bölümü 5-0 üstün bitirdi.

Son raundu da 5-0 alan Busenaz Sürmeneli, maçı 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Busenaz, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın ardından finale çıkan dördüncü milli boksör oldu.

2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kilo finalinde 20 Mayıs Cuma günü Kanadalı Charlie Cavanagh karşısında üst üste ikinci altın madalya için mücadele edecek.



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