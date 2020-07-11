UFC'de corona virüsü tedbirli muhteşem gece! Özel adada maça çıkılacak - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de tedbirli muhteşem gece! Özel adada maça çıkılacak

UFC'de corona virüsü tedbirli muhteşem gece! Özel adada maça çıkılacak

Son yılların en popüler spor organizasyonlarından , salgını sonrası özel bir organizasyon ile açılıyor. Corona virüsü tedbirleri ile birlikte karantina altındaki adada sporcular maça çıkacak.

Temmuz ayı boyunca düzenlenecek 4 dövuş gecesine 'deki Yas Adası ev sahipliği yapacak. Ringe ilk olarak orta sıklet dünya şampiyonu Kamaru Usman ve Jorge Masvidal çıkacak. Sporcular virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan adada inşa edilen ringe dövüşecek. İlk karşılaşma TSİ 04:00'da düzenlenecek.

  1. 11.07.2020
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