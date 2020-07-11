UFC'de corona virüsü tedbirli muhteşem gece! Özel adada maça çıkılacak
Son yılların en popüler spor organizasyonlarından UFC, corona virüsü salgını sonrası özel bir organizasyon ile açılıyor. Corona virüsü tedbirleri ile birlikte karantina altındaki adada sporcular maça çıkacak.
Temmuz ayı boyunca düzenlenecek 4 dövuş gecesine Abu Dabi'deki Yas Adası ev sahipliği yapacak. Ringe ilk olarak orta sıklet dünya şampiyonu Kamaru Usman ve Jorge Masvidal çıkacak. Sporcular virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan adada inşa edilen ringe dövüşecek. İlk karşılaşma TSİ 04:00'da düzenlenecek.
RT b/c IT'S FIGHT DAY! ??????#UFC251 - 10pmET - LIVE on ESPN+ PPV ?? https://t.co/TzJdHj0xTn— UFC (@ufc) July 11, 2020
[ B2YB: @boohooMAN ] @VisitAbuDhabi #InAbuDhabi pic.twitter.com/3vxujitwhJ
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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