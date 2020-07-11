UFC'de corona virüsü tedbirli muhteşem gece! Özel adada maça çıkılacak

Temmuz ayı boyunca düzenlenecek 4 dövuş gecesine Abu Dabi'deki Yas Adası ev sahipliği yapacak. Ringe ilk olarak orta sıklet dünya şampiyonu Kamaru Usman ve Jorge Masvidal çıkacak. Sporcular virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan adada inşa edilen ringe dövüşecek. İlk karşılaşma TSİ 04:00'da düzenlenecek.