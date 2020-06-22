Mike Tyson'ın hayatı film oluyor! Başrolde Jamie Foxx yer alacak - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Boks Mike Tyson'ın hayatı film oluyor!

'ın hayatı oluyor! Başrolde yer alacak

Mike Tyson'ın hayatı film oluyor! Başrolde Jamie Foxx yer alacak

Gelmiş geçmiş en iyi boksörler arasında gösterilen 'ın hayatı oluyor. Filmin başrolünde ünlü oyuncu yer alacak. Jamie Foxx filmin çalışmalarına şimdiden başladı. Ünlü oyuncu daha önce adına yapılan filmde de oynamıştı.

Dünyaca ünlü eski boksör 'ın biyografisi oluyor. Filmin başrolünde deneyimli oyuncu yer alacak. Filmin çalışmalarına şimdiden başlayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bu çalışmalara ait fotoğraflar paylaştı. Mike Tyson'a benzemek için vücut geliştirme yapan Jamie Foxx'un paylaşımları film adına sinemaseverleri heyecanlandırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM! FİLMİ BÖYLE DUYURDU

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 22:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mike Tyson'ın hayatı film oluyor! Başrolde Jamie Foxx yer alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA