Mike Tyson'ın hayatı film oluyor! Başrolde Jamie Foxx yer alacak

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson'ın biyografisi film oluyor. Filmin başrolünde deneyimli oyuncu Jamie Foxx yer alacak. Filmin çalışmalarına şimdiden başlayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bu çalışmalara ait fotoğraflar paylaştı. Mike Tyson'a benzemek için vücut geliştirme yapan Jamie Foxx'un paylaşımları film adına sinemaseverleri heyecanlandırdı.





İŞTE O PAYLAŞIM! FİLMİ BÖYLE DUYURDU