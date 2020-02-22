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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Boksta büyük kapışma

Boksta büyük kapışma

ağır sıklet şampiyonluk maçında 'li ile , yarın saat 08.00'de ikinci kez karşılaşacak.

ağır sıklet şampiyonluk maçında 'li ile , yarın saat 08.00'de ikinci kez karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olan 2018'deki mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.
  1. 22.2.2020
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