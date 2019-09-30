Kadın milli boksörler yumruklarıyla dünyayı devirmek istiyor

Kadın Milli Boks Takımı, Rusya'nın Ulan Ude şehrindeki Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Milli sporcuların 6 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 57 kiloda Satı Burcu, 60 kiloda Sema Çalışkan, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir ve 81 kiloda Elif Güneri ringe çıkacak. Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlar milli takımı olarak bugüne kadar çok güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDAN DA MADALYALARLA DÖNMEK İSTEDİKLERİNİ VURGULAYAN SÜME, ŞUNLARI DİLE GETİRDİ:

"Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim asıl amacımız, gayemiz 2020. Olimpiyatlara kilitlendik. Londra ve Paris'te iki olimpiyat elemesi var. Bizim ilk hedefimiz Londra'dan olimpiyat vizelerini alıp bu stresten kurtulmak. Ülke olarak, boks camiası olarak insanlar beklenti içinde. Bütün sıkletlerde katılmak istiyoruz."

Dünya Şampiyonası'na 6 sıklette katılacaklarını hatırlatan Süme, "Gönül istiyor ki en az 2 altın madalya olsun. Biz en iyisini yapmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız." dedi. Takım kaptanı Şennur Demir ise güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla birlikte Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı söyleyip bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Milli boksör Sema Çalışkan da kariyerinde 4 Avrupa ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

HEDEFLERİNİN BÜYÜK OLDUĞUNU AKTARAN SEMA, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Hedefim olimpiyatlara gitmek ama ondan önce Dünya Şampiyonası var. Dünya Şampiyonası bu sefer çok daha zorlu olacak. Çok iyi çalıştık. Benim hedefim dünya şampiyonluğu."

Şampiyonada müsabakalar 3 Ekim'de başlayacak.