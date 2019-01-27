Manuel Charr'ın unvanı geri verildi
27 Ocak 2019, Pazar
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'ın unvanı geri verildi

Manuel Charr'ın unvanı geri verildi

Geçtiğimiz yıl doping yaptığı iddiasıyla maçı iptal edilen dünya şampiyonu Mahmut Ömer ’ın unvanı geri verilerek, doping yapmadığı açıklandı.

Uzun süren itiraz ve davaların ardından 'ın doping kullanmadığı tespit edildi. Bunun üzerine bir açıklama yayımlayan sporcunun menajeri Christian Jarger, "2018 yılında planladığımız ve iptal edilen Fres Oquendo maçını yapmak için yeniden çalışmalara başladık. Şayet Manual Charr, bu karşılaşmayı kazanırsa daha büyük hedeflere yelken açarak, diğer federasyonlar da dünya şampiyonu olan boksörlerle karşılaşmak için çalışacağız" dedi.

"TÜRK SEVENLERİM ZAMAN ZAMAN GÖZLERİMİ YAŞARTTI"

Manuel Charr ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bir Osmanlı savaşçısıyım. Amerikalıyı bir Osmanlı savaşçısı olarak devireceğim. Kazanırsam kemerimi alarak yeniden Türkiye ve Tayyip Erdoğan, amcamın yanına gideceğim. Türkiye ve Türk halkını çok seviyorum ve onların da bu zorlu süreçte bana verdikleri desteği hiç unutamıyorum. Gerek Türk medyası ve gerekse Türk seyirciler beni hiç yalnız bırakmadılar ve sürekli olarak desteklediler. Özellikle sosyal medya hesaplarımdan yazan Türk sevenlerim zaman zaman gözlerimi yaşarttılar. Onların desteği sayesinde kazanma hırsımdan hiç bir şey kaybetmedim" şeklinde konuştu.

  1. 27.1.2019 23:20
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