1970 ile 1982 yılları arasında 67 kiloda 100'ün üzerinde boks maçı yapan Erkan Keleş, Gençlerde ve Büyüklerde birçok başarıya imza attı. Keleş, spor hayatına nokta koyduktan sonra Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çay ocağı işletmeye başladı.

Spor yaşamı yıllarında, Türkiye'de çok iyi boksörlerin olduğunu hatırlatan Keleş, "Bizim zamanımızda Türkiye şampiyonu olmak, bizim için Avrupa şampiyonu olmak gibiydi. 1982 yılından sonra boksu bırakarak Kırıkkale'de boks antrenörlüğüne başladım. Uluslararası birçok boksör yetiştirerek gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında başarılara imza atarak beni onurlandırdılar" dedi.



Erkan Keleş, eldivenlerine veda etmenin kendisi için çok zor bir durum olduğunu belirterek, "Spordan kopup, şu anda ticaret hayatına başladım. Geçim derdi için çocuklarımın geleceğini düşünerek çay ocağı açtım. Gerek kendim gerekse yetiştirdiğim boksörlerin ay yıldızlı bayrağımızı defalarca dalgalandırmasının gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Erkan Keleş Türkiye'de boksun her geçen gün biraz daha geriye gittiğini sözlerine ekledi.