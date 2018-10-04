Fenerbahçeda istikamet Mihajlovic! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'da istikamet Mihajlovic!
Kariyerinde Milan, Torino ve Fiorentina gibi takımları çalıştıran Sırp teknik adam Sinisa Mihajlovic, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.
4 Ekim 2018 Perşembe, 11:06:24
Güncelleme: 11:08:54
Fenerbahçe'da istikamet Mihajlovic!
Hem ligde hem de Avrupa'daki kâbus gibi geçen günleri Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırarak bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de hoca listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'da istikamet Mihajlovic!
Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Sırp çalıştırıcı Sinisa Mihajlovic ile görüşmeler başladı.
Fenerbahçe'da istikamet Mihajlovic!
49 yaşındaki hocayla görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yapıyor.
Fenerbahçe'da istikamet Mihajlovic!
KESENİN AĞZI AÇILDI!
Fenerbahçe, çalıştığı her kulüpte futbolcuları üst seviyeye taşımasıyla tanınan Mihajlovic'i takımın başına getirmek istiyor.
Fenerbahçe'da istikamet Mihajlovic!
Comolli, şu anda boşta olan Sırp teknik adamı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.