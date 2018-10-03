"En az 2-3 altın madalya hedefliyoruz"
Antrenör Enver Yılmaz: "Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcumuzla katılacağız. Burada alacağımız başarılar önemli. En az 2-3 altın alıp diğer çocukların da madalyalarla dönmesini hedefliyoruz"
Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı, 8-17 Ekim tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalar, Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Enver Yılmaz ile milli takım antrenörleri Ahmet Gündüz ve Adem Ozan yönetiminde gerçekleştiriliyor.
Enver Yılmaz, yaptığı açıklamada, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Günde çift antrenmanla hazırlıkları sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, "Sporcularımızın morali yerinde. Çok güzel bir kamp döneminden geçiyoruz." dedi.
Şampiyonayı çok önemsediklerine işaret eden Yılmaz, "Şampiyonaya 10 sporcumuzla katılacağız. Burada alacağımız başarılar önemli. En az 2-3 altın alıp diğer çocukların da madalyalarla dönmesini hedefliyoruz. Avrupa arenasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, son güne kadar Kastamonu'da çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
- 3.10.2018 12:36
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 7
Yorum
washak yazik zavallim kumede kalma mucadelesi yapan takim taraftari, uzuluyor insan :)
-
Yönetim istediğini aldı
Toplam 1
Yorum
Aslan Hani liseli lisesiz ayrimi yoktu?
-
Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 6
Yorum
Düsseldorf'lu Iskeleti, sistemi olmayan, alınanları monte edip her bölgede genişleyemedigin bir takimla TD kolleksiyonu yapar,, hem üzer hemde üzülürsün !
"En az 2-3 altın madalya hedefliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.