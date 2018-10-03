Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı, 8-17 Ekim tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalar, Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Enver Yılmaz ile milli takım antrenörleri Ahmet Gündüz ve Adem Ozan yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Enver Yılmaz, yaptığı açıklamada, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Günde çift antrenmanla hazırlıkları sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, "Sporcularımızın morali yerinde. Çok güzel bir kamp döneminden geçiyoruz." dedi.

Şampiyonayı çok önemsediklerine işaret eden Yılmaz, "Şampiyonaya 10 sporcumuzla katılacağız. Burada alacağımız başarılar önemli. En az 2-3 altın alıp diğer çocukların da madalyalarla dönmesini hedefliyoruz. Avrupa arenasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, son güne kadar Kastamonu'da çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.