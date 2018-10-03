Terimden Belhandaya yeni görev! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

    Fatih Terim, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba'nın yokluğunda Belhanda'ya Porto sınavı için sert bir uyarı yaptı.

    3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:49:30 Güncelleme: 12:01:16
    Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
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    Terimden Belhandaya yeni görev!

    Süper Lig'de deplasmanda Trabzon ve Akhisar'dan farklı yenilgiler alan Galatasaray'da teknik heyet çareyi sistem değişikliğinde buldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
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    Terimden Belhandaya yeni görev!

    Teknik heyet, üçlü orta saha ile takım savunmasını güçlendirmeyi ve dengeli oyunu amaçlıyor.

    Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
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    • 13
    Terimden Belhandaya yeni görev!

    İlk 11'e geri dönmeye hazırlanan Belhanda'ya ise Porto'da en kritik görev verildi.

    Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
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    Terimden Belhandaya yeni görev!

    Faslı 10 numara, ön liberodaki Donk-Fernando ikilisini Portekiz deplasmanında tamamlayacak.

    Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
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    Terimden Belhandaya yeni görev!

    4-3-3 şeklinde sahaya yayılacak ve orta sahayı kalabalık tutacak.

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