Terimden Belhandaya yeni görev!

Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

Fatih Terim, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba'nın yokluğunda Belhanda'ya Porto sınavı için sert bir uyarı yaptı.

3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:49:30 Güncelleme: 12:01:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





