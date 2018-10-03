Terimden Belhandaya yeni görev! - Galeri - Fotomaç
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Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
Fatih Terim, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba'nın yokluğunda Belhanda'ya Porto sınavı için sert bir uyarı yaptı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:49:30
Güncelleme: 12:01:16
Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
Süper Lig'de deplasmanda Trabzon ve Akhisar'dan farklı yenilgiler alan Galatasaray'da teknik heyet çareyi sistem değişikliğinde buldu.
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Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
Teknik heyet, üçlü orta saha ile takım savunmasını güçlendirmeyi ve dengeli oyunu amaçlıyor.
Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
İlk 11'e geri dönmeye hazırlanan Belhanda'ya ise Porto'da en kritik görev verildi.
Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
Faslı 10 numara, ön liberodaki Donk-Fernando ikilisini Portekiz deplasmanında tamamlayacak.
Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
4-3-3 şeklinde sahaya yayılacak ve orta sahayı kalabalık tutacak.