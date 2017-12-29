 “Bu işin peşini bırakmayacağız” – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    “Bu işin peşini bırakmayacağız”

    “Bu işin peşini bırakmayacağız”
    Türkiye Federasyonu Başkanı , Adıyaman antrenörlerinden birinin sporcusunu istismar iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür ahlaksızlıklara asla pirim vermeyeceğiz. Böyle insanların ne camiasında, ne Türk sporunda ne de bu güzel vatanımızda yeri yok. Bu işin peşini bırakmayacak, süreci yakinen takip edeceğiz" dedi.

    Başkan Gözgeç, yaşanan olayın kendisine 'insanım' diyebilen herkes için utanç verici olduğunu belirterek, olayın adli makamlara aktarılmasının ardından durumdan haberdar olduklarının bilgisini verdi. Boks camiasının içerisinde binlerce antrenör olduğunu ifade eden Başkan Gözgeç, sözlerine şöyle devam etti:

    "Boks antrenörü olabilmek için gerekli şartlara sahip herkesin katılabildiği bir sınavda bu şahıs da belge almaya hak kazanmış ve 1. Kademe antrenör olmuş. Bunun dışında şahıs ile federasyonumuz arasında başka bir bağ yoktur. Bu tür insanları kesinlikle aramızda barındırmayacağız. Süreç adli makamlara yansıdıktan sonra haberdar olduk. Sırada yargı işlemleri var. Masumiyet karinesi gereğince yargının bu şahıs hakkında kesin kararını bekleyip tüm adımlarımızı ona göre atacağız. Bu tür ahlaksızlıklara asla pirim vermeyeceğiz. Bu tür insanların ne boks camiasında, ne Türk sporunda ne de bu güzel vatanımızda yeri yok. Bu işin peşini bırakmayacak, süreci yakinen takip edeceğiz."
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:15
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