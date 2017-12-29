“Bu işin peşini bırakmayacağız”
Başkan Gözgeç, yaşanan olayın kendisine 'insanım' diyebilen herkes için utanç verici olduğunu belirterek, olayın adli makamlara aktarılmasının ardından durumdan haberdar olduklarının bilgisini verdi. Boks camiasının içerisinde binlerce antrenör olduğunu ifade eden Başkan Gözgeç, sözlerine şöyle devam etti:
"Boks antrenörü olabilmek için gerekli şartlara sahip herkesin katılabildiği bir sınavda bu şahıs da belge almaya hak kazanmış ve 1. Kademe antrenör olmuş. Bunun dışında şahıs ile federasyonumuz arasında başka bir bağ yoktur. Bu tür insanları kesinlikle aramızda barındırmayacağız. Süreç adli makamlara yansıdıktan sonra haberdar olduk. Sırada yargı işlemleri var. Masumiyet karinesi gereğince yargının bu şahıs hakkında kesin kararını bekleyip tüm adımlarımızı ona göre atacağız. Bu tür ahlaksızlıklara asla pirim vermeyeceğiz. Bu tür insanların ne boks camiasında, ne Türk sporunda ne de bu güzel vatanımızda yeri yok. Bu işin peşini bırakmayacak, süreci yakinen takip edeceğiz."
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:15
-
Albayrak: Bu dönem yokum
Toplam 3
Yorum
AAA Sayın albayrak görevden kaçmak yakışıyormu sana bu tavrın bizleri üzdü şimdi deyilse nezaman gireceksin yönetime.
-
Arda ile Etiler’de dev zirve
Toplam 14
Yorum
ultra Ardayı bir türlü Türkiye'ye kakalayamadılar başka futbolcumu yok kardeşim nereye giderse gitsin olmaz artık Galatasrayda
-
Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 10
Yorum
bjk advers Ozan yaptıkları , ettikleri ve her haliyle kişilik olarak BESLEME FENERE çok yakışan bir isim !
“Bu işin peşini bırakmayacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.