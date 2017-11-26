Suriyeli boksör, kemerini Erdoğan'a hediye etti
Yirmi yıl önce savaşta babasını kaybederek annesi ve kardeşiyle birlikte Almanya’ya iltica eden Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömerriat Charr, Rus rakibi Alexander Ustinov’u mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Charr, kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.
Charr, Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Suriyeli boksör, sonunda kemeri alan isim oldu. 12 raunt sonunda puanlamaya gidilen mücadeleyi kazanan ve WBA unvanını kazanan Suriye asıllı Mahmud Manuel Charr, 3 hakemden 115-111, 116-111 ve 115-112 şeklinde puanlar aldı. Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunan
33 yaşındaki boksör, karşılaşmadan önce basın danışmanı Vedat Alyaz'a yaptığı açıklamada, kemeri kazanırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini vurgulamıştı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:07
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Tudor açtı ağzını yumdu gözünü
Toplam 17
Yorum
gs li tudor efendi bjk maçını kazan sonra havaya gir daha erken konuşman için ve iddaa ediyorum gs ya deknik adam olman için çok çalışman lazım
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''100 kupa bile vazgeçiremez''
Toplam 4
Yorum
Kenan Ts un şampiyon olduğunu bütün dünya biliyor,gerçeklerin aydınlanması için zaman sınırsızdır...
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Akbaba kalacak
Toplam 4
Yorum
ahlaksız teklif galatasarayın kimle maç yapıyorsa oradan bir futbolcuya talip olma geleneği sürüyor
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