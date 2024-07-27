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Bodrum FK Batuhan Fırıncı'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:51
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Bodrum FK Batuhan Fırıncı'yı transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'da transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık forma giyen Tuzlaspor'un oyuncusu Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Batuhan." ifadelerine yer verildi.

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