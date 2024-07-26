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Sipay Bodrum FK Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı!

Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK 22 yaşındaki stoper oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 18:05
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Sipay Bodrum FK Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Hacettepe 1945'te forma giyen 22 yaşındaki stoper Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Sipay Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarına soluksuz devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Hacettepe 1945'te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip 1.91 metre boyundaki genç yetenek Sipahioğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Murat Sipahioğlu'nun geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945 formasıyla 22 maçta 1624 dakika süre aldığı belirtildi.

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