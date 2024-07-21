TRANSFER HABERLERİ: Fredy Ribeiro resmen Bodrum FK'da!

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlı ekip Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites artırdı. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı.