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TRANSFER HABERLERİ: Fredy Ribeiro resmen Bodrum FK'da!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Eyüpspor'dan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 21:57
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TRANSFER HABERLERİ: Fredy Ribeiro resmen Bodrum FK'da!

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlı ekip Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites artırdı. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı.

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