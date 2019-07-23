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23 Temmuz 2019, Salı
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Fransa Bisiklet Turu

Turun 16. etabını, takımından Ewan ilk sırada tamamladı - Deceuninck-QuickStep takımından Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü.

106. 'nun 16. etabını, takımının Avustralyalı sporcusu kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 16. etabı, Nimes kentindeki 177 kilometrelik parkurda yapıldı.

Caleb Ewan, sprint finişine sahne olan etabı, 3 saat 57 dakika 8 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımından , genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisi ile arasındaki 1 dakika 35 saniyelik farkı korudu.

Tura, yarın Pont du Gard ile Gap arasında koşulacak 200 kilometrelik 17. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent 'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 64 saat 57 dakika 30 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 35 saniye

3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): +1 dakika 47 saniye

  1. 23.07.2019
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