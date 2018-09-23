Akçakoca’da Bisiklet yarışları düzenlendi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bisiklet yarışları düzenlendi.
Küçükler, yıldız, genç ve yetişkinler olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışlara 100'ün üzerinde bisikletçi katıldı.
Yarışmada küçük erkekler kategorisinde Yiğit Civri, kızlarda Yağmur İşleyen birinci olurken, Yıldızlar kategorisi erkekler de Kemal Kerim Çakmak, kızlar da Beyza Bağcı birinci, Yetişkin erkekler de Muharrem Eren, kızlarda Sena Alemdar birinci oldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, "Yarışlara yüzü aşkın öğrencimiz katılıyor. Her kategoriden katılım var. Küçükler (ilkokul), yıldız (ortaokul), genç (lise) ve yetişkinler arasında oluyor. Biz sağlık ve spor için buradayız. Akçakoca Belediyesi olarak gençlerimizi destekliyoruz'' dedi.
- 23.9.2018 10:17
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Trabzonspor - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi
Toplam 8
Yorum
whocares Burak bey, takım 3-0 galipken top benden çıktı deyip korneri iptal ettirmekle olmuyor bu işler. Herkes biliyor kimin ne olduğunu...
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 2
Yorum
whocares Zaten bir sezonda canlarını dişlerine takarak oynadıkları 2 maç var...GS maçları!
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 2
Yorum
fb sonuna kadar coco yu destekliyoruz 10 yıl sonra feneri uçurur braz sabredelim
Akçakoca’da Bisiklet yarışları düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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