Akçakoca’da Bisiklet yarışları düzenlendi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Akçakoca’da Bisiklet yarışları düzenlendi

    Akçakoca’da Bisiklet yarışları düzenlendi

    'nin Akçakoca ilçesinde bisiklet yarışları düzenlendi.

    Küçükler, yıldız, genç ve yetişkinler olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışlara 100'ün üzerinde bisikletçi katıldı.
    Yarışmada küçük erkekler kategorisinde Yiğit Civri, kızlarda Yağmur İşleyen birinci olurken, Yıldızlar kategorisi erkekler de Kemal Kerim Çakmak, kızlar da Beyza Bağcı birinci, Yetişkin erkekler de Muharrem Eren, kızlarda Sena Alemdar birinci oldu.


    Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, "Yarışlara yüzü aşkın öğrencimiz katılıyor. Her kategoriden katılım var. Küçükler (ilkokul), yıldız (ortaokul), genç (lise) ve yetişkinler arasında oluyor. Biz sağlık ve spor için buradayız. Akçakoca Belediyesi olarak gençlerimizi destekliyoruz'' dedi.

    1. 23.9.2018 10:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akçakoca’da Bisiklet yarışları düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN