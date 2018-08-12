Gaziantep'te bisiklet turu
Gaziantep'te vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.
Şahinbey Belediyesince gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, Maarif Kavşağı, Yeşilsu, Gaziantep Lisesi, Binevler Postanesi, Harikalar Diyarı Masal Parkı'ndan Tramvay hattı boyunca devam etti.
Gencinden yaşlısına her yaş grubundan vatandaşların katıldığı turda, bisikletliler güzel bir gün geçirdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kaliteli bir yaşam sürmeleri için spor yapmaları gerektiğini belirtti.
Sağlıklı kalmak için düzenli spor yapılması gerektiğine dikkat çeken Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Kavaklık'ta her hafta vatandaşlarla düzenli olarak yürüyüş düzenliyoruz. Bugün de Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Yapılan bisiklet yollarında tüm vatandaşlarımızı bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar beş binin üzerinde bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Bundan sonra da dağıtmaya devam edeceğiz. Amacımız, yaptığımız fitness salonlarında, parklarımızdaki spor aletleriyle ve Akkent Spor Köyümüzle vatandaşlarımıza altyapı desteği sunarak, spor yapmalarını sağlamak."
Tahmazoğlu, daha sonra profesyonel bisikletçilerle Şahinbey Anıtı'na kadar pedal çevirdi.
- 12.8.2018 16:08
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 1
Yorum
insan dolarların ortada uçuştuğu ekonomimize tamamen zarar veren kulüplerin futbolun düzenleme yapılması gerekmektedir.
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Kadro değeri daha düşük
Toplam 1
Yorum
Surmene Tamam ne takviyesi daha?
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Sahanın en iyisi Maicon!
Toplam 1
Yorum
yasa ben maiconu begeniyorum iyi niyetli bir oyuncu bu sene gs nin savunmadaki en iyisi olucaktir porto kotu futbolcu almaz vede satmaz
Gaziantep'te bisiklet turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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