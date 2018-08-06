Çameli’de ‘Dağ Bisikleti Maratonu’ yapıldı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Çameli’de ‘Dağ Bisikleti Maratonu’ yapıldı

    Çameli’de ‘Dağ Bisikleti Maratonu’ yapıldı

    ’nin Çameli ilçesinde yurdun çeşitli bölgelerinden profesyonel bisikletçilerin katılımıyla ‘Dağ Bisikleti Maratonu’ yapıldı.

    Etkinlik Valiliği, Çameli Belediyesi, Kaymakamlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortaklığından yürütülen "Çameli Spor, Macera ve Doğa Turizm Altyapı Geliştirme" projesi kapsamında yapıldı. Yurdun çeşitli bölgelerinden profesyonel bisikletçilerin katılımıyla yapılan maratonda Çameli'nin doğal ve kültürel tanıtımının da yapılması sağlandı.
    Katılımcılara Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi de eşlik etti.
    1. 6.8.2018 11:12
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