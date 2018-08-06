Çameli’de ‘Dağ Bisikleti Maratonu’ yapıldı
Denizli’nin Çameli ilçesinde yurdun çeşitli bölgelerinden profesyonel bisikletçilerin katılımıyla ‘Dağ Bisikleti Maratonu’ yapıldı.
Katılımcılara Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi de eşlik etti.
- 6.8.2018 11:12
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 2
Yorum
BJK'li Adam yeni geldi fanfinifong pesinde... yok kaplan'mis ismi ne olsun falan... evcilik oynamaya mi geldin koçum ?
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Toplam 12
Yorum
yaşar VAR böyle olacaksa yok olsun daha iyi.Bariz gol pozisyonu ve kırmızı kart çıkmıyor.Gomisin penaltı atamadığını ve Belhandanın bu takımda oynıyamıyacağını sadece F.Terim öğrenemedi.Ereni oyuna çok geç aldı.
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'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'
Toplam 1
Yorum
austin dünde gördükki şart.bu oyun saddece hızla güçle oynanmıyo yetenek olacak.belhanda ne yapsın önde al ver yapacağı adammı var.
Çameli’de ‘Dağ Bisikleti Maratonu’ yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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