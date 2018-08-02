Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’da bisiklet turu düzenlendi

    Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi

    ve kapsamında ’da bisiklet turu düzenlendi.

    'da ve kapsamında yaklaşık 50 bisikletçinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Caddesinde başlayan turnuva, önünden devam ederek Dağkapı meydanından sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerinde sona erdi.
    Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliğin ardından, bisikletçiler günün anlam ve önemini anlatan bir pankart açtı. "Doğu ve 'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Diyarbakır" yazan pankartla çekilen fotoğrafın ardından, bisikletçiler geldikleri yol güzergahını kullanarak, alandan ayrıldı.
    1. 2.8.2018 16:25
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