Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi
29 Temmuz Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi.
Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliğin ardından, bisikletçiler günün anlam ve önemini anlatan bir pankart açtı. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Diyarbakır" yazan pankartla çekilen fotoğrafın ardından, bisikletçiler geldikleri yol güzergahını kullanarak, alandan ayrıldı.
- 2.8.2018 16:25
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Fenerbahçe Benfica mesaisine başladı
Toplam 2
Yorum
mco İyi hoş transfer yazıyorlar, Tamam yapsın fener transferi peki kadroya yazabilecek mi? o soruyu sormuyorlar.
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 4
Yorum
Gslı Yunus u izledim hiç fena değildi evladımız..Allahın yabancılarına tonla para vereceğimize bu çocuklarımıza yatırım yapalım..
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 4
Yorum
kadirçeviç mesela okan buruk ve arda daha ilk maçlarında belli ediyorlardı kendilerini, öyle parlak bir futbol göremedik henüz inşallah çok çalışırlar
Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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