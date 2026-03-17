Çorum 6'da 6 yaptı!

Esenler’i Burak ve Samudio’nun golleriyle 2-1 yenen Çorum, galibiyet serisini 6’ya çıkardı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u taraftarının muhteşem desteğiyle 2-1' mağlup etti. Ev sahibinin gollerini 35. dakikada Burak Çoban ve 90+3. dakikada Braian Samudio kaydederken Esenler Erokspor'un tek golünü 78. dakikada Hamza Catakovic kaydetti. Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar takımın başına geçtiğinden beri 6 maçta 6 galibiyet kazandı. Esenler Erokspor ligde yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.