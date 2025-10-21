CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çorum'un ayak sesleri

Çorum'un ayak sesleri

Çorum FK, duraklama döneminden sonra üst üste aldığı galibiyetlerle zirvenin ortağı konumuna geldi ve bu performansını taçlandırmak istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Çorum'un ayak sesleri

Sezona 4'te 4'lük başlangıçla Süper Lig yolunda rakiplerine gözdağı veren Arca Çorum FK, sonraki 4 maçta galibiyet alamadı. Kırmızı-siyahlılar, son 2 haftada 2 galibiyetle 6 puan toplayarak zirveye ortak oldu. Çorum FK; Amed'i 2-0, Adana Demirspor'u (D) 3-0, Sarıyer'i 2-1, Keçiörengücü'nü (D) 2-1, Manisa'yı 3-1 ve Hatayspor'u (D) 4-1 mağlup etti. Vanspor, Serikspor ve Ümraniyespor (D) ile 0-0, 0-0 ve 1-1 berabere kaldı. Ancak İstanbulspor'a (D) 3-0 yenildi. Çorum FK, ortaya koyduğu etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan kırmızı- siyahlılar, topladığı 21 puanla averaj farkıyla Bodrum FK'nın ardında 2. sırada yer alıyor. Kırmızı- siyahlı taraftarlar, takımlarının bu başarılı grafiğini sürdüreceğine olan inancını korurken, Çorum FK'nın zirve yarışındaki kararlılığı Trendyol 1. Lig'de ses getirmeye devam ediyor.

