Çorum'un ayak sesleri

Sezona 4'te 4'lük başlangıçla Süper Lig yolunda rakiplerine gözdağı veren Arca Çorum FK, sonraki 4 maçta galibiyet alamadı. Kırmızı-siyahlılar, son 2 haftada 2 galibiyetle 6 puan toplayarak zirveye ortak oldu. Çorum FK; Amed'i 2-0, Adana Demirspor'u (D) 3-0, Sarıyer'i 2-1, Keçiörengücü'nü (D) 2-1, Manisa'yı 3-1 ve Hatayspor'u (D) 4-1 mağlup etti. Vanspor, Serikspor ve Ümraniyespor (D) ile 0-0, 0-0 ve 1-1 berabere kaldı. Ancak İstanbulspor'a (D) 3-0 yenildi. Çorum FK, ortaya koyduğu etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan kırmızı- siyahlılar, topladığı 21 puanla averaj farkıyla Bodrum FK'nın ardında 2. sırada yer alıyor. Kırmızı- siyahlı taraftarlar, takımlarının bu başarılı grafiğini sürdüreceğine olan inancını korurken, Çorum FK'nın zirve yarışındaki kararlılığı Trendyol 1. Lig'de ses getirmeye devam ediyor.
