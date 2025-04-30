Bol gollü hafta

Trendyol 1. Lig'de geride bıraktığımız 36. haftada gol rekoru kırıldı. Aynı gün ve aynı saatte başlayan mücadelelerde takımlar toplamda 39 gole ulaştı. Böylece sezonun en çok gol atılan haftası 36. hafta oldu. Lig ikinciliği, play-off ve düşme hattı heyecanının son 2 haftaya taşındığı 1. Lig'de 39 gole ulaşılan 36. hafta bu sezon en fazla gol atılan hafta oldu. Beraberliğin yaşanmadığı 36. haftada ev sahibi ekipleri 6, deplasman takımları 4 galibiyete imza attı. Ligden düşmesi kesinleşen ekiplerden Yeni Malatyaspor, Iğdır FK'ya 9-0, Adanaspor da Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek haftanın en farklı mağlubiyetlerini yaşadı. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor ise evinde Boluspor'a 4-3 yenildi ve haftanın en gollü maçlarından biri oynanmış oldu.

NEFES KESEN İKİNCİLİK YARIŞI

Trendyol 1. Lig'de ikincilik için nefes kesen bir yarış yaşanıyor. Lig 2.'sinin Süper Lig vizesi alacağı 1. Lig'de 63 puanlı Karagümrük, 62 puanlı Gençlerbirliği ve 60 puanlı Bandırmaspor son 2 haftada hata istemiyor. Karagümrük bu hafta Pendik'le, Gençlerbirliği evinde Sakaryaspor'la ve Bandırma da deplasmanda Manisa ile karşılaşacak.