PFDK'dan ceza yağmuru! Erzurumspor...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Erzurumspor FK'ya İstanbulspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza yağdırdı. Erzurumspor FK'ya toplam 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve toplam 610 bin 925 TL para cezası verilirken Yardımcı Antrenör Yusuf Randa'ya 7 maç ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 29 Nisan 2025 tarihli ve 59 sayılı toplantısında almış olduğu kararları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden açıkladı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve 2-1 kaybedilen İstanbulspor maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Erzurumspor FK'ya taraftarın ve görevlilerinin neden olduğu olaylar nedeniyle, kendi sahasında seyircisiz oynama ve para cezaları, kulüp yöneticilerine, antrenörlerine ve futbolcularına da hak mahrumiyeti, para ve men cezaları verildi.

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Erzurumspor FK'ya 2 resmi müsabakaya kendi sahasında seyircisiz çıkma, 220 bin 425 TL para cezası ve ihtar cezası,

Kulüp idarecilerinden İbrahim Kınık'a 140 bin 750 TL para ve 30 gün hak mahrumiyeti,

Cabbar Erdoğan'a ise 29 bin 250 TL para cezası,

Kulüp antrenörlerinden Yusuf Randa'ya 7 maç men cezası ve 58 bin 500 TL para cezası,

Serkan Zaimoğlu, Eren Gürsoy ve Ayhan Söğütlü ihtar cezası,

kulüp futbolcularından Eren Tozlu'ya 58 bin 500 TL ve Koray Kılınç'a ise 8 müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası,

Kulüp görevlilerinden Ömer Faruk Öğdüm'e 6 maç men ve Osman Özkan'a ise 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.