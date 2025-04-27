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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor: 3 - Boluspor: 4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kocaelispor: 3 - Boluspor: 4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Boluspor'a 4-3 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:21 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:22
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Kocaelispor: 3 - Boluspor: 4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Boluspor'a 4-3 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Boluspor'dan geldi. Sağ kanatta Aleksic topu ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Lico'nun kafa vuruşunda top kaleci Batuhan'da kaldı.

6. dakikada Boluspor'un soldan geliştirdiği hızlı atakta Mukairi'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasani topu kaleci Batuhan'ın sağından ağlara gönderdi, 0-1

19. dakikada İshak'ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lico, topu sağında boşta kalan Aleksic'e gönderdi. Aleksic topu boş kaleye gönderdi, 0-2.

38. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor'da Mendes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Samet topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-2

44. dakikada Kocaelispor defansının hatasını değerlendiren Hasani topu ağlara gönderdi 1-3

54. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor'da Mendes'in ortasında topla buluşan Oğulcan topu filelere gönderdi. 2-3

60. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Vukovic topu boşta kalan Sağat'a gönderdi. Sağat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımının beraberlik golünü kaydetti. 3-3

67. dakikada Boluspor atağında savunmada Appindangoye'nin Lico'yu çekmesi nedeniyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Jefferson meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4

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