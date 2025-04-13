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Haberler TFF 1.Lig MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 34. hafta maçları ile devam ediyor. MKE Ankaragücü ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 10:12
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MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Geosis Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE ANKARAGÜCÜ-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

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