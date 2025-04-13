MKE Ankaragücü 2-2 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Geosis Boluspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Geosis Boluspor, 28. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçti. 37. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin'in penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Boluspor, soyunma odasına avantajlı gitmek isterken Ankaragücü'nün cevabı gecikmedi. Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Owusu, 45+4'te attığı golle farkı bire indirdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline almak isteyen Ankaragücü, aradığı golü 63. dakikada Cephas'ın ayağından buldu ve skoru eşitledi: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü aradı ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.