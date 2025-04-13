Keçiören 3 puanı kaptı

Artık son haftalara gelinirken özellikle Play-Off potasındaki yarış iyice kızışmaya başladı. Haftanın en kritik maçlarından birisinde Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek puanını 51'e yükseltti ve rakibiyle arasındaki farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken 82. dakikada Arda Hilmi Şengül, Ankara ekibini öne geçirdi. Bir dakika sonra Dembele farkı ikiye çıkaran isim olurken Keçiören'e galibiyeti getirdi. İstanbulspor, son 2 haftada 5 gol yiyip puan alamazken, Mehmet Yıldırım'ı göreve getiren Keçiörengücü ise 3'te 3 yaptı.