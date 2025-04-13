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Haberler TFF 1.Lig Keçiören 3 puanı kaptı

Keçiören 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren iki takımın maçında Keçiörengücü, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor’u 2-0 yenerek puanını 51’e yükseltti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Keçiören 3 puanı kaptı

Artık son haftalara gelinirken özellikle Play-Off potasındaki yarış iyice kızışmaya başladı. Haftanın en kritik maçlarından birisinde Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek puanını 51'e yükseltti ve rakibiyle arasındaki farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken 82. dakikada Arda Hilmi Şengül, Ankara ekibini öne geçirdi. Bir dakika sonra Dembele farkı ikiye çıkaran isim olurken Keçiören'e galibiyeti getirdi. İstanbulspor, son 2 haftada 5 gol yiyip puan alamazken, Mehmet Yıldırım'ı göreve getiren Keçiörengücü ise 3'te 3 yaptı.

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