Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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