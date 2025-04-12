  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 34. hafta maçları ile devam ediyor. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 11:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
F.Bahçe ve G.Saray Fırtına'nın yıldızı için karşı karşıya!
DİĞER
Sürpriz transfer atağı: Fenerbahçe ve Galatasaray golcüsünü Süper Lig'de buldu!
Ekrem İmamoğlu'nun kasası yine devrede! İşte İstanbul'un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Türkiye'nin en..."
Perri adım adım F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton-Leicester City maçı ne zaman? Brighton-Leicester City maçı ne zaman? 11:50
Adalı konuşuyor | CANLI İZLE Adalı konuşuyor | CANLI İZLE 11:49
Manchester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Manchester City-Crystal Palace maçı ne zaman? 11:47
F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu! F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu! 11:36
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gergin anlar! Beşiktaş Divan Kurulu'nda gergin anlar! 11:34
Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı! Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı! 11:24
Daha Eski
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman? Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed SK maçı ne zaman? 11:04
Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 10:59
Al-Nassr - Al-Riyadh maçı ne zaman? Al-Nassr - Al-Riyadh maçı ne zaman? 10:51
Al Fayha - Al-Qadsiah maçı ne zaman? Al Fayha - Al-Qadsiah maçı ne zaman? 10:47
Bodrum FK-Antalyaspor maçı ne zaman? Bodrum FK-Antalyaspor maçı ne zaman? 10:46
Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman? 10:44