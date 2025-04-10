Gümrük’e Erok darbesi!

Süper Lig'i hedefleyen Karagümrük, son dönemin formda takımlarından Esenler Erokspor'a konuk oldu. İlk yarısı gol düellosu şeklinde geçen maçı, Erokspor 2-1 kazandı. Erok, 24'te Fernandes'le öne geçti. 38'de Atakan skoru eşitledi. 45'te kazanılan penaltıda ağları sarsan Fernandes, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İkinci yarıda 69'da Mücahit'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Erokspor, skoru korumayı başardı ve yenilmezlik serisini 8'e çıkardı. Karagümrük ise Erzurumspor'un berabere kaldığı haftada 4 maç sonra mağlubiyetle tanışıp puan farkını açma şansını kullanamadı.