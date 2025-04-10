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Haberler TFF 1.Lig Gümrük’e Erok darbesi!

Gümrük’e Erok darbesi!

Süper Lig’i hedefleyen 2. sıradaki K.Gümrük, son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Esenler Erok’a 2-1 yenildi. Erok’ta biri penaltıdan 2 gol atan Fernandes yıldızlaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Gümrük’e Erok darbesi!

Süper Lig'i hedefleyen Karagümrük, son dönemin formda takımlarından Esenler Erokspor'a konuk oldu. İlk yarısı gol düellosu şeklinde geçen maçı, Erokspor 2-1 kazandı. Erok, 24'te Fernandes'le öne geçti. 38'de Atakan skoru eşitledi. 45'te kazanılan penaltıda ağları sarsan Fernandes, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İkinci yarıda 69'da Mücahit'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Erokspor, skoru korumayı başardı ve yenilmezlik serisini 8'e çıkardı. Karagümrük ise Erzurumspor'un berabere kaldığı haftada 4 maç sonra mağlubiyetle tanışıp puan farkını açma şansını kullanamadı.

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