Dadaş kaçamadı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor'un golünü dakika 62'de Sylla kaydetti. Çorum FK'ye beraberliği getiren golü ise 74'te Burak Süleyman attı. Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı beşinci maçta da yenilgi yaşamadı. Dadaşlar'ın galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Çorum, üst üste 3. beraberliğini aldı. Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 55 yaptı. Çorum FK ise puanını 48'e yükseltti. Süper Lig'i hedefleyen mavi-beyazlılar, gelecek hafta Adanaspor deplasmanına gidecek. Çorum ekibi ise Manisa FK'yi konuk edecek.

SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, beraberliğe rağmen umut dağıttı. Kutlu, "Galibiyeti koruyamadık. Ligin boyu kısalıyor ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Süper Lig'e çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

ZEMİN İZİN VERMEDİ

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, maçın futbol açısından tatmin etmediğini ve sebebinin ise zemin olduğunu söyledi. Şanlı, "Bir puan tabii ki böyle bir deplasmanda önemli. Böyle bir zeminde futbol oynadığımız için oyun ile ilgili bir şey söyleyemiyorum. Oyuncular da keyif almıyor böyle zeminde" diye konuştu.