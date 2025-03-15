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Haberler TFF 1.Lig MKE Ankaragücü 0-4 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

MKE Ankaragücü 0-4 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 22:41
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MKE Ankaragücü 0-4 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alagöz Holding Iğdır FK, ilk golünü 15. dakikada Thuram ile buldu. Ankaragücü'nün etkili olamayan oyununa karşılık, 58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thuram, skoru 2-0 yaptı. 62. dakikada Avramovski'nin kaydettiği golle farkı 3'e çıkaran konuk ekip, 70. dakikada Gökcan Kaya'nın golüyle maçı 4-0'lık sonuçla tamamladı.

Bu galibiyetle Alagöz Holding Iğdır FK, puanını 43'e çıkararak rahat bir nefes alırken, MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

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