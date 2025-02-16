Gençlerbirliği 3-0 Siltaş Yapı Pendikspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 mağlup etti.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran başkent ekibi, bu süreçte 20 puan topladı.
Maçtan dakikalar
35. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahası ortasında Joca'nun şutu ağlara gitti. 1-0
45. dakikada Nalepa'nın kullandığı serbest vuruşta Metehan'ın vuruşunda kaleci Erdem topu kontrol etmek isterken kendi kalesine gönderdi. 2-0
57. dakikada Amilton'un içeri çevirdiği topa Joca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
76. dakikada soldan Metehan'ın ortasında ceza sahası içinde Gaucho, gelişine vurarak topu filelere yolladı. 3-0