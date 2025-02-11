Denswil Kocaeli'ye

Transfer dönemi bu gece saat 24.00'te bitiyor ve Kocaelispor stoper takviyesi yapıyor. Körfez ekibi, Hollanda asıllı Surinamlı savunma oyuncusu Stefano Denswil'in sezon sonuna kadar kiralanması için Trabzonspor ile anlaşmak üzere. 31 yaşındaki deneyimli stoperin transferinde sona gelindiği öğrenildi. 2020-21 sezonundan bu yana bordo mavili takım formasını giyen Denswil, bu sezon 15 maçta görev aldı ve 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Ayrıca, 10 kez Surinam Milli Takımı formasını terletti. Denswill, Trabzonspor'da yıllık 26 milyon TL kazanıyor. Kocaelispor'un, sezon sonuna kadar bu maaşın 10 milyon TL'lik kısmını ödemesi bekleniyor.