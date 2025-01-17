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Haberler TFF 1.Lig Bir imza 1 ayrılık

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Süper Lig'i hedefleyen Çorum, Bodrum'un 19 yaşındaki 10 numarası Can Efe Bozacı’yı aldı. 23 yaşındaki sağ açık Semih Akyıldız’ı da Iğdır’a kiraladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Trendyol 1. Lig'de 5. sırada Süper Lig yarışı yapan Çorum FK, transfere hız verdi. Karadeniz ekibi, Can Efe Bozacı'yı transfer etti. Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK forması giyen 19 yaşındaki 10 numara ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç 10 numara, U19 Süper Ligi'nde oynadığı 15 maçta, 2 gol kaydetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübü'nden transfer ettiğimiz Can Efe Bozacı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Can Efe'ye, aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. Kırmızısiyahlılar, Semih Akyıldız'ı da 1. Lig'den Iğdır FK'ye sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Sezonun ilk yarısını kiralık olarak oynadığı 3. Lig ekibi Uşakspor'da geçiren 23 yaşındake sağ kanat oyuncusu, 17 karşılaşmada 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

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