Bir imza 1 ayrılık

Trendyol 1. Lig'de 5. sırada Süper Lig yarışı yapan Çorum FK, transfere hız verdi. Karadeniz ekibi, Can Efe Bozacı'yı transfer etti. Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK forması giyen 19 yaşındaki 10 numara ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç 10 numara, U19 Süper Ligi'nde oynadığı 15 maçta, 2 gol kaydetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübü'nden transfer ettiğimiz Can Efe Bozacı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Can Efe'ye, aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. Kırmızısiyahlılar, Semih Akyıldız'ı da 1. Lig'den Iğdır FK'ye sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Sezonun ilk yarısını kiralık olarak oynadığı 3. Lig ekibi Uşakspor'da geçiren 23 yaşındake sağ kanat oyuncusu, 17 karşılaşmada 8 gol atıp 2 de asist yaptı.
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