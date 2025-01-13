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Haberler TFF 1.Lig 41 kere Maşallah

41 kere Maşallah

Lider Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Erkam Develi kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte lider Kocaelispor, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Üst üste 3. maçını kaybeden Keçiörengücü ise 27 puanla 8. sırada konumlandı. Bir sonraki hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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41 kere Maşallah
Lider Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Erkam Develi kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte lider Kocaelispor, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Üst üste 3. maçını kaybeden Keçiörengücü ise 27 puanla 8. sırada konumlandı. Bir sonraki hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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