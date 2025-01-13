41 kere Maşallah

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Lider Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Erkam Develi kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte lider Kocaelispor, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Üst üste 3. maçını kaybeden Keçiörengücü ise 27 puanla 8. sırada konumlandı. Bir sonraki hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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